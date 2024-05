Lucca, industria cartaria non versa l’Irpef dei dipendenti: maxi sequestro

Lucca, 29 maggio 2024 - Per due anni non hanno versato le ritenute Irpef. Per questo, i militari del Comando provinciale di Lucca hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di una società operante nel settore della fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del suo rappresentante legale, all’esito di accurate investigazioni in materia di reati tributari.

L’indagine si è sviluppata a partire da alcuni accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del legale rappresentante di una società operante nell’indotto del distretto industriale cartario, per anomalie in merito alle dichiarazioni annuali come sostituto d'imposta.

I successivi accertamenti delle fiamme gialle del Gruppo di Lucca, hanno consentito di avvalorare le ipotesi già delineate in ordine alla totale mancanza di versamenti delle ritenute Irpef. Pertanto, avendo riscontrato complessivamente, per soli due anni d’imposta, circa 900mila euro di ritenute non versate, il Gip di Lucca, ritenendo validi gli elementi raccolti, ha emesso il decreto con cui ha disposto il sequestro di 640.000 euro e di due immobili del valore complessivo di oltre 230.000 euro. Si tratta dell’ennesima operazione eseguita, da inizio anno, dalla Guardia di Finanza in sinergia con la Procura della Repubblica e l’Agenzia delle Entrate anche alla luce di un protocollo d’intesa in atto, a testimonianza del concreto impegno nell’azione di contrasto all’evasione fiscale.