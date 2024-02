Lucca, controllo antispaccio alla stazione: trovata droga nascosta in un’aiuola

Lucca, 17 febbraio 2024 - Un cane antidroga ha fiutato e individuato della droga nelle vicinanze della stazione di Lucca, durante le operazioni in piazzale Ricasoli. Si tratta di 65 grammi di hashish occultata a terra dagli spacciatori, in un’aiuola. La droga è stata sequestrata dalla polizia, che ha emanato due fogli di via obbligatori. È successo nella giornata di ieri, 16 febbraio, nel corso di un’operazione straordinaria di controllo del territorio, condotta dalle forze dell’ordine nella zona della stazione di Lucca. Qui sono stati sottoposti a verifica alcuni esercizi pubblici di somministrazione, nell'ottica della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di microcriminalità e spaccio. E sono state identificate 30 persone, di cui alcune con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti. Alle operazioni hanno partecipato anche unità cinofile provenienti dalla questura di Bologna che hanno coadiuvato gli agenti delle volanti e gli investigatori della squadra mobile della questura di Lucca nella fase dei controlli finalizzati a rintracciare sostanza stupefacente.

Nella prima serata, infine, durante un controllo in un esercizio pubblico, sono stati individuati 2 italiani, uno di 44 anni residente a Chieti e uno di 38 anni residente Napoli, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare, truffe, furti, rapine e spaccio di soldi falsi, nei cui confronti il questore adottato il foglio di via obbligatorio da Lucca per 4 anni, il massimo previsto, in ragione della pericolosità sociale.