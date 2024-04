Forte dei Marmi, Andrea Bocelli incontra la squadra di hockey su pista

Forte dei Marmi (Lucca), 27 aprile 2024 - Andrea Bocelli è andato a far visita al Palaforte alla squadra di hockey su pista del Forte dei Marmi che sta disputando i quarti di finale dei play off scudetto di serie A/1. La dirigenza della società nel rendere noto la notizia sui sul proprio profilo Facebook ha scritto: «per dimostrare la sua vicinanza e attaccamento ai nostri colori. Anche in passato durante la Final four coppa Cers ci aveva deliziati cantando l'inno di Mameli. Con la sua presenza ha confermato la forte amicizia che lo lega all'Hockey Forte e a tutto il territorio. Ha voluto augurare ai giocatori il meglio per il loro futuro e per il futuro della squadra stessa. Lo ringraziamo sentitamente per la sua vicinanza». Al tenore la società rossoblù ha regalato la maglia della squadra. Nel corso della visita di Bocelli, avvenuta ieri, alla vigilia della partita di ritorno dei quarti di finale in programma stasera alle 20,45 contro il Bassano al Palaforte, non sono mancate le foto di rito.

