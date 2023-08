Ferragosto, concerto all’alba nel cuore della Garfagnana. E il 16 arriva Bennato

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 13 agosto 2023- A Castelnuovo di Garfagnana, martedì 15 agosto, il sole sorgerà sulle note del pianista Simone Graziano. A fare da cornice sarà la cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso, dove si rinnova l’appuntamento con il concerto all’alba di Ferragosto di Mont’Alfonso sotto le stelle, festival che da quattro anni porta eventi e spettacoli in secolari fortezze e altri magnifici luoghi della Garfagnana. Inizio concerto ore 4,45.

Tra i pianisti più apprezzati ed eclettici del jazz internazionale, Simone Graziano proporrà “Embracing the future”, progetto nato con l’intento di esaltare i suoni oscuri dello strumento e perfetto per questo evento. Per chi lo desidera, al concerto è abbinata l’iniziativa “Camminalba”, camminata con fiaccolata dal centro di Castelnuovo fino alla Fortezza di Mont’Alfonso. Info e prenotazioni via whatsapp al numero 370 2906924 o via email a [email protected].

Il festival continuerà mercoledì 16 agosto (ore 21,15) alla Fortezza di Mont’Alfonso con l’attesissimo concerto di Edoardo Bennato. Il cantautore che da quarant’anni immortala buoni e cattivi, sbeffeggia i potenti e inneggia alla forza di noi comuni mortali, porterà con sé un live ad alto contenuto rock&blues, spaziando da “Non farti cadere le braccia” all’ultima fatica discografica “Non c’è”. Due ore di musica, video e interazione con il pubblico. Un viaggio attraverso brani e le melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo, per ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all’anima Al fianco di Edoardo Bennato ci sarà la BeBand, formazione che lo segue da anni composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso) e Roberto Perrone (batteria). I biglietti – concerto all’alba posto unico 9,20 euro; Edoardo Bennato da 25,30 euro a 46 euro, posti numerati – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) e Fidelity Tours (via Baccanelle). Biglietti disponibili anche la notte del concerto alla biglietteria della Fortezza (info tel. 334 6167210). In occasione del concerto all’alba, è disponibile il parcheggio gratuito della Fortezza di Mont’Alfonso (P2 - parcheggio Buggina a 600 metri dalla Fortezza). Per il concerto di Edoardo Bennato sono in funzione sia il parcheggio gratuito della Fortezza sia il parcheggio di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (P1 - zona impianti sportivi, vi si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione). Dal parcheggio di piazzale Chiappini P1 è attivo dalle ore 18,30 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana. Le persone con disabilità possono acquistare un biglietto specifico presso la Pro Loco di Piazza dell’Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (info tel. 0583 641007) e usufruire di un servizio di trasporto assistito dal parcheggio di Piazzale C. Chiappini. Modalità e orari del suddetto servizio saranno concordati tramite appuntamento telefonico con i diretti interessati. Navette, parcheggi speciali, centinaia di addetti pronti ad assistere il pubblico: a rendere possibile “Mont’Alfonso sotto le stelle” è una macchina organizzativa complessa e ormai rodata, che nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso. Media partner Noi Tv e Radio Bruno. Tutte le indicazioni per raggiungere i luoghi di spettacolo sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it. Info tel. 0583 641007 – 334 6167210 (nei giorni di spettacolo dalle ore 18.45) www.montalfonsoestate.it - www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org.

