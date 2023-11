I Toto tornano al Lucca Summer Festival: con loro un ospite a sorpresa

Lucca, 27 novembre 2023 – A tutta Toto, la storica band statunitense tornerà ancora una volta sul palco del Lucca Summer Festival, più precisamente il 24 luglio. Ad aprire il concerto ci sarà Marcus Miller The superman of soul, punto di riferimento della musica funk e jazz di tutto il mondo. Una serata unica quindi, che vede due eccellenze della musica internazionale, dialogare sullo stesso palco in una staffetta di altissimo livello. Per gli amanti della musica, i Toto non hanno certo bisogno di presentazioni: Africa, Hold the Line, Rosanna e Pamela sono solo alcuni dei brani più famosi, che hanno hanno dominato le classifiche mondiali entrando nella leggenda. Il gruppo arriverà in Italia sulla scia dell’ultimo album live, With a Little Help From My Friends, e con una nuova formazione composta da musicisti del calibro di John Pierce, Robert ‘Sput’ Searight, Steve Maggiora, Dominique ‘Xavier’ Taplin, Warren Ham insieme ovviamente agli storici Steve Lukather, Joseph Williams e David Paich. Marcus Miller è un creatore, produttore, polistrumentista e compositore straordinario e prolifico. Le sue numerose collaborazioni con i più grandi: Miles Davis, Eric Clapton, Aretha Franklin, Carlos Santana, solo per citarne alcuni, hanno scritto pagine di storia della musica. Funk, Soul e Jazz, Marcus Miller sa fare tutto, e lo fa molto bene.