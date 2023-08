In Mille per i “Plink Floyd Legend” a Mont’Alfonso sotto le stelle

Castelnuovo Garfagnana, 14 agosto 2023 - Oltre mille le persone che hanno raggiunto il suggestivo spazio della Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, riservato agli spettacoli estivi da vivo, per emozionarsi con la performance dei Pink Floyd Legend. Immersione totale nell’epoca degli anni d’oro del mitico gruppo rock britannico, anche grazie ai filmati originali proiettati sul grande schermo e agli incredibile disegni di luci e spettacolari effetti scenografici che si sono susseguiti durante tutto lo show, applaudissimo dal coinvolto pubblico presente. I veri effetti speciali, però, sono stati proprio loro, I Pink Floyd Legend e cioè Fabio Castaldi voce e basso, Alessandro Errichetti voce e chitarre, Simone Temporali voce e tastiere, Paolo Angioi chitarre, basso e cori, Emanuele Esposito batteria, con Giorgia Zaccagni, Nicoletta Nardi e Sonia Russino ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista, che hanno saputo regalare una splendida e indimenticabile “Floyd Experience”. In attività dal 2005, sono infatti oggi riconosciuti come il gruppo italiano che riesce a rappresentare il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, grazie allo studio approfondito delle partiture e dei live della storica band inglese. La formazione ha eseguito brani come Shine on you crazy diamond, Leaning to fly, Time, The great Gig in the sky, naturalmente Money e Mother, tra le tante altre, sempre accompagnate dalla speciale simbologia che negli anni ha contraddistinto i Pink Floyd. Incredibile finale, accolto con entusiasmo in continuo crescendo da parte del pubblico, con l’esecuzione di Wish you were here, Comfortably Numb e Run like hell.

Intanto, cresce l’attesa per il prossimo appuntamento con la rassegna artistica di “Mont’Alfonso sotto le stelle” con il concerto all’alba del 15 agosto del pianista Simone Graziano, abbinato all’iniziativa “Camminalba”, il cammino con fiaccolata dal centro di Castelnuovo di Garfagnana fino alla Fortezza.