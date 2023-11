Diana Krall torna al Lucca Summer Festival. Il concerto sarà il 15 luglio

Lucca, 20 novembre 2023 – Un altro nome illustre, il quarto, che si aggiunge al ricco cartellone del Lucca Summer Festival 2024. Il 15 luglio torna a Lucca dopo 11 anni di assenza Diana Krall. L’artista canadese presenterà i suoi successi insieme ai brani dell’ultimo album “This Dream of You ”, uscito nel 2020. Quest’ultimo album vede la Krall in quartetto con colleghi e collaboratori storici: John Clayton, Jeff Hamilton e Anthony Wilson in “Almost Like Being In Love” e “ That’s All”, così come in trio con Christian McBride e Russell Malone in “Autumn in New York” e “There’s No You.”

I duetti includono una straordinaria first-take di “I Wished On The Moon” con Krall e John Clayton e due registrazioni – “More Than You Know” e “ Don’t Smoke In Bed” – in cui al pianoforte è Alan Broadbent, anche autore dell’orchestrazione per “But Beautiful” nonché dell’ arrangiamento per archi in “Autumn In New York.” L’ultima seduta di incisione per quest’album ebbe luogo presso i Capitol Studios, con un ensemble di cui facevano parte il chitarrista Marc Ribot, il violino di Stuart Duncan ed una sezione ritmica composta da Tony Garnier al contrabbasso e Karriem Riggins alla batteria.

Diana Krall è l’unica cantante dell’area jazz ad avere visto nove suoi album debuttare in testa alla classifica Billboard Jazz Albums. Ad oggi, i suoi album hanno guadagnato cinque Grammy Awards, dieci Juno Awards e hanno conquistato nove dischi d’oro, tre di platino e sette multi-platinum. Nata in Canada, nella British Columbia, Diana Krall cresce in un ambiente che ama le arti ed assorbe l’amore per la musica sin da bambina. Giovanissima, grazie ad un grammofono a caricamento manuale, scopre i lavori di diversi musicisti.

A 15 anni guadagna il primo ingaggio come pianista in un locale della sua città; da quel momento, riceve sempre più la possibilità di entrare in contatto con grandi musicisti che negli anni le hanno insegnato molto: generosi quanto gentili, oggi ricorda questi personaggi dai quali ha imparato molto e con cui ha avuto l’opportunità̀ di suonare, e rende loro omaggio con la sua arte e la sua musica.