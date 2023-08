XX edizione della Passeggiata Degustativa del Formenton 8 File a Pieve Fosciana

Torna la XX edizione della passeggiata degustativa detta del Formenton 8 file, domenica alle 18, organizzata dall’Asd Pieve Fosciana. Nata nel 2001 da un’intuizione di Andrea Bertucci e Roberto Martinelli, con gli allora componenti dello staff dell’Asd Pieve Fosciana, coinvolge le cinque aie del paese, quella dei Valdrighi in via San Giovanni dove l’Associazione Sant’Anna servirà l’antipasto composto da infarinata, polenta fritta e farro freddo; l’Aia del Prece in via San Giovanni dove l’Asd Pieve Fosciana servirà polenta incaciata; l’Aia del Fani in via Marconi con il gruppo dei cacciatori che allestirà polenta e cinghiale; al Mulino di Ercolano in località Molini di Sotto dove l’associazione Musicale Rossini servirà polenta, cipolla, tonno e pomodori. In serata conclusione in piazza Bersaglieri con dolci tipici e intrattenimento musicale a cura dell’Asd Pieve Fosciana.

Durante la serata, nelle vie del paese, ci saranno banchetti dell’artigianato e negozi aperti, più alcuni eventi collaterali tra cui una mostra di pittura nella chiesa di San Giuseppe e una mostra di pittura e fotografia in via San Giovanni, aperta dalle 17 alle 19. Nel loggiato del convento di Sant’Anna esposizione di attrezzi del passato per l’agricoltura. Alle 10 Messa e benedizione di trattori e mezzi agricoli.

Dino Magistrelli