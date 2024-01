Visite guidate ed escursioni sulle tracce dell’architetto Nottolini

Numerose iniziative formative e visite guidate, mattina e pomeriggio, per docenti e alunni sulle opere dell’architetto Lorenzo Nottolini, proposte per il primo semestre 2024, promosse e coordinate dal professor Pietro Paolo Angelini, in collaborazione con Ufficio scolastico regionale, quello provinciale di Lucca e Massa Carrara, Provincia e Fondazione Banca del Monte. Le visite sono aperte a gruppi di docenti e a scolaresche accompagnate da docenti. Per le prenotazioni (si chiede di rispettare i tempi indicati) è possibile scrivere alla mail: [email protected] o contattare il numero 349 5650263.

Primo appuntamento al Ponte delle Catene, Fornoli (Bagni di Lucca), mercoledì 14 febbraio, mattino e/o pomeriggio (prenotazione entro il 9 febbraio). Si consiglia di utilizzare il treno fino alla vicina stazione di Fornoli. Poi all’Acquedotto del Nottolini, con passeggiata verso le “Parole d’oro“, Guamo (Capannori), giovedì 22 febbraio (prenotazione entro il 16 febbraio) e 4 lunedì marzo (prenotazione entro il 28 febbraio) mattino e/o pomeriggio. Si consiglia di utilizzare il treno fino alla stazione di Lucca e da San Concordio seguire a piedi l’acquedotto fino a Guamo.

Quindi a Villa Reale (solo parco) e Specola a Marlia (Capannori), venerdì 15 marzo (prenotazione entro il 9 marzo), mattino e/o pomeriggio. Possibile pranzo al sacco. Quarto appuntamento al Museo Palazzo Mansi a Lucca, martedì 9 aprile, mattino e/o pomeriggio (prenotazione entro il 4 aprile). Ingresso gratuito, dalle 9 alle 18, divisi in gruppi di dodici, con visita guidata alle opere presenti legate a Maria Luisa e Lorenzo Nottolini. Poi agli Argini del Serchio, passeggiata ecologica guidata mercoledì 17 aprile, mattino e/o pomeriggio (prenotazione entro il 12 aprile). Infine al Cimitero di Lucca, visita guidata alla Cappella Orsetti e alla tomba di Lorenzo Nottolini, con omaggio floreale, lunedì 6 maggio, ore 11 (prenotazione entro il 30 aprile).

