Capannori (Lucca), 28 novembre 2019 - La fortuna bacia Capannori e con un biglietto gratta e vinci, una persona conquista 2 milioni. A Capannori è stata realizzata una vincita da 1 milione e 756.340 euro con il biglietto “Nuovo Turista per sempre”. La vincita è così suddivisa: 300mila euro subito più 6mila euro ogni mese per 20 anni e 100mila euro di bonus finale. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita del in via delle Ville 128.

“Sono convinto che il vincitore sia del posto perché la mia tabaccheria è frequentata solo da gente della zona. Spero che il vincitore mi faccia un regalo", ha affermato il titolare della ricevitoria. Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito iin Toscana premi per oltre 382 milioni di euro, mentre in tutta Italia ha distribuito complessivamente premi per oltre 6 miliardi di euro.