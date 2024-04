La chiamata di emergenza è arrivata alla centrale operativa del 118 intorno alle 5.30 di ieri mattina per segnalare un incidente (in foto Borghesi) che aveva coinvolto due mezzi in transito sulla via Lodovica che si erano scontrati in prossimità del Ponte di Calavorno. A scontrarsi un furgone bianco Peugeot – che nell’impatto si è ribaltato – , appartenente ad un’azienda edile della zona, ed un’Opel Astra Station Wagon: lo scenario è sembrato da subito piuttosto preoccupante. Sul posto si sono immediatamente diretti sia un’ambulanza della Misericordia del Barghigiano sia una squadra dei vigili del fuoco della sede distaccata di Orto Murato, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, in collaborazione con i carabinieri della sede di Coreglia Antelminelli. Fortunatamente, nonostante la dinamica alquanto rischiosa, i conducenti dei due mezzi non hanno riportato ferite considerate particolarmente serie e sono stati condotti al Pronto Soccorso del “Santa Croce“ di Castelnuovo per gli accertamenti del caso. "Anche questa volta è andata bene", il commento più ascoltato nell’area dell’incidente, che continua a destare non poche proteste circa la pericolosità del tratto viario, troppo spesso interessato da incidenti della stessa tipologia. Transito rallentato per circa un’ora e mezzi pesanti fermi in attesa dello spostamento dei mezzi incidentali dalla carreggiata.

Fiorella Corti