Via al recupero di mense e bus non pagati

Il Comune di Porcari si attiva per recuperare circa 50 mila euro complessivi non incassati. Oltre ventimila euro tra mensa e trasporto scolastico che mancano all’appello, rispettivamente 10.279 per la refezione e 10.707 euro di mancati introiti per i pulmini. Questo per il 2022-2023. Se poi consideriamo il 2021-2022 le cifre ammontano a 12.472 per la mensa e 13.067 per il trasporto sullo scuolabus. Facendo una semplice addizione il conto totale è di quasi 50 mila euro. Cifra che magari a qualcuno potrebbe sembrare minima su un bilancio generale, ma non è così. Si tratta di morosità di nuclei familiari che non hanno adempiuto al pagamento. Molto semplice. Al Comune di Porcari, confermati i conteggi effettuati e le poste di bilancio, non è rimasto altro che attivare i ruoli coattivi, come spiegano le determinazioni numero 157 e 158 all’albo pretorio on line dello scorso primo aprile. E stavolta non è il classico pesce. Tra le pieghe di questi servizi, che in termini tecnici sono definiti "a domanda individuale", evidentemente alcuni utenti non hanno pagato o non lo hanno fatto per intero o nella maniera dovuta. Fatto sta che i conti non tornano. Meno ventimila euro all’anno, circa. Il Municipio di piazza Orsi spesso deve anche cercare di combattere l’evasione fiscale, su tassa rifiuti e soprattutto Imu, sacche di sottrazione di risorse finanziarie che poi non sono disponibili per organizzare servizi e molto altro. Il monitoraggio è continuo per avere sempre un quadro preciso della situazione e poter quindi intervenire, in questo caso con i ruoli coattivi. L’Ente ha anche dato in gestione in passato per l’Imu la ricerca, attraverso controlli incrociati, di coloro che risultano inadempienti. Ma.Ste.