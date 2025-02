Via al percorso formativo per migliorare l’offerta turistica in Lucchesia

Al via un percorso formativo e informativo per fare rete e innovare l’offerta turistica in un’ottica di valorizzazione delle risorse turistiche locali destinato agli operatori turistici. Lo annuncia la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest in collaborazione con le comunità d’ambito turistico territoriali Piana di Lucca, Versilia e Garfagnana Mediavalle del Serchio. Il 26 febbraio, presso il polo tecnologico lucchese avrà inizio un percorso formativo, organizzato in tre sessioni, coinvolgendo direttamente le principali istituzioni, organizzazioni, associazioni ed enti che rappresentano e gestiscono il patrimonio del territorio teso ad approfondire la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico del territorio, favorendo le relazioni tra gli operatori, elementi fondamentali per migliorare e sviluppare un’offerta turistica che vada incontro alle esigenze in continua evoluzione dei potenziali turisti.

La prima giornata formativa sarà dedicata al tema delle risorse turistiche della comunità di ambito piana di Lucca. Saranno presenti la fondazione Giacomo Puccini, la fondazione Simonetta Puccini, la fondazione Festival Pucciniano, e l’associazione lucchesi nel mondo, custodi della preziosa eredità del maestro, sia come patrimonio immobiliare con le abitazioni-museo sia come patrimonio artistico e culturale con le proprie iniziative e progetti promozionali.

Nelle altre date, 5 e 12 marzo, verranno presentate rispettivamente le risorse turistiche delle comunità d’ambito Versilia e della Garfagnana Mediavalle Serchio: le ville e le dimore storiche di Lucca e della Versilia, le attività di promozione promosse dalla fondazione Catarsini sulle opere dell’artista e il patrimonio naturalistico con l’Antro del Corchia, l’Oasi Lipu Massaciuccoli ed il Camellietum Compitese. Per info e iscrizioni: tno.camcom.it

Fabrizio Vincenti