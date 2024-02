Verso l’inizio della Quaresima. Lettera dell’Arcivescovo

LUCCA

Il 14 febbraio, mercoledì delle ceneri, inizia la Quaresima e in tutte le comunità parrocchiali della diocesi di Lucca si celebrerà l’avvio di questo tempo liturgico. L’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti celebrerà una messa, con il rito dell’imposizione delle ceneri, in ciascuna delle tre aree pastorali della diocesi: Valle del Serchio, Piana di Lucca, Versilia. Il 14 febbraio, appunto, presiederà la messa alle 8.30 nel duomo di Castelnuovo, alle 18 nella cattedrale di Lucca e alle 20.30 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Viareggio.

L’Arcivescovo in questi giorni ha diffuso anche una lettera alla comunità diocesana intitolata “Insegnaci a pregare! Rimettere Dio al centro della vita“. La Quaresima e il successivo tempo di Pasqua fino alla Pentecoste sono "il centro vitale dell’anno liturgico" scrive monsignor Giulietti "e offre l’opportunità di ridare vigore alla nostra adesione a Cristo nella Chiesa, oltre le tiepidezze e le parzialità. Si tratta di ridare a Dio il posto che merita (e che chiede), affinché risulti determinante per ogni aspetto della nostra esistenza, che egli desidera riempire della sua gioia e della sua pace" e invita a dedicarsi alla preghiera per "rafforzare la nostra relazione vitale con lui, perché la sua presenza faccia nuove tutte le cose: le nostre e quelle del mondo intorno a noi".

Nella stessa lettera monsignor Giulietti propone alcune attività, tra cui quelle del Centro missionario diocesano e un ciclo di video-testimonianze “Signore, insegnaci a pregare“, che saranno trasmesse dal 20 febbraio ogni martedì di Quaresima alle ore 21 sul canale Youtube della Diocesi: "Gli eremiti che vivono nella nostra Diocesi ci aiuteranno, con la loro esperienza, ad approfondire le diverse dimensioni della preghiera cristiana" spiega l’Arcivescovo nella lettera che nella sua interezza si trova sul sito www.diocesilucca.it dove, ovviamente, è possibile informarsi di tutte le proposte diocesane per la Quaresima.