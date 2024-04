Venditti accende la notte di Montalfonso

Antonello Venditti aggiunge un altro tassello alle celebrazioni del 40ennale del suo album capolavoro “Cuore” e il grande progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” si arricchisce di un nuovo palco: il cantautore capitolino sarà in concerto sabato 3 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, nell’ambito del festival “Mont’Alfonso sotto le stelle“.

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco, dove si possono trovare anche i biglietti per persone con disabilità. Dopo l’anteprima, già sold out, all’Arena di Verona il 19 maggio, e le tre date alle Terme di Caracalla il 18, 19 e 21 giugno, “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” diventerà un lungo tour estivo che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari.

“Cuore” contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale. “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” è prodotto e organizzato da Friends and Partners.Antonello Venditti va ad aggiungersi ai già annunciati concerti dei Musici di Francesco Guccini (30 luglio), degli Inti-Illimani (5 agosto), di Roberto Vecchioni (20 agosto) e alla conferenza spettacolo di Paolo Crepet, (8 agosto). Altri importanti ospiti sono in arrivo a Mont’Alfonso sotto le stelle 2024