Vendite di lusso, Forte nell’Olimpo

Incredibile: Forte dei Marmi è addirittura al terzo posto delle compravendite immobiliari superiori al milione di euro, seguendo città come Milano e Roma. Però i russi al momento frenano gli acquisti. Lo rilevano le cifre della banca dati di Reopla, società specializzata in software per il settore immobiliare e big data analysis: ben 4.163 le case super lusso vendute in Italia tra il 2020 e il primo trimestre 2022, con un 2021 che ha registrato addirittura un +46% sull’anno precedente. A condurre la classifica è la Lombardia, dove a fare la parte del leone è la provincia di Milano col 35,7% delle compravendite super milionarie, seguita da Roma al secondo posto con 776 immobili (18,7% del totale) e al terzo ecco la provincia di Lucca con 376 immobili (9%) che si trovano per l’85,1% dei casi a Forte dei Marmi con 7,4% di compravendite a livello locale che si attesta tra i 5 e i 10 milioni di euro (il paese supera così la modaiola Capri). "In sostanza – spiega Patrick Albertengo, cofondatore e managing director di Reopla – il lockdown ha inciso sui numeri più bassi del 2020, ma il mercato è solo rimasto in attesa, per poi riprendere a correre nel 2021 dove la domanda è cresciuta molto di più dell’offerta. Gli acquirenti sono in maggioranza stranieri. Ma è cambiata la geografia delle nazionalità. Più europei, inglesi, tedeschi e scandinavi, meno americani e australiani. Al momento non c’è traccia dei russi".

Francesca Navari