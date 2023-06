Varrone arriva in Fillungo Presto un nuovo locale

Si chiamerà “Varrone Pasta“ l’ultima creatura nata dal vulcanico inarrestabile manager del gusto, Massimo Minutelli. Il suo nuovo ristorante – a tutta pasta fresca – sbarcherà tra via Fillungo e piazza Anfiteatro nella prossima settimana. I lavori nell’ex fondo di Cacio & Pepe sono già in corso e non sono passati inosservati. Il concept? A misura di turista e non solo. “E soprattutto –sottolinea Minutelli – smentisce chi crede che i miei orizzonti si fermino alla carne, pur restando uno dei piatti forti della mia ristorazione: non è un caso che il mio ristorante di Milano, città dove a settembre farò sbarcare anche Varrone Pizza, risulti tra i migliori 101 di Italia per la Carne“.

“In uno dei luoghi ad altissimo tasso turistico, tra via Fillungo e la splendida piazza Anfiteatro, a giorni nascerà il format nuovo e antico dove la pasta fresca tirata a mano, direttamente in vetrina grazie alle mani d’oro della nostra Sonia, sarà la regina – spiega Minutelli –, ma in più ci sarà ovviamente la gamma di antipasti, secondi e dolci. Nel mio locale per design e piatti si respirerà l’autenticità della tradizione. Un viaggio in altre epoche in un ambiente classico, assolutamente rispettoso del luogo oltre che del concept, nei colori del bordeaux e del blu, tra le pentole di rame“. Tutto è partito da una semplice, centralissima domanda: cosa vuole gustare il turista quando giunge a Lucca. “La pizza e la pasta, ci siamo risposti, con le tipicità lucchesi e italiane per eccellenza. Quindi – e l’elenco è ghiotto – si va dai tordelli lucchesi a quelli del Mugello con il ripieno di patate, ma anche la zuppa di farro e la frantoiana, i pici all’aglione, testaroli al pesto, la gricia, cacio e pepe e una meravigliosa pappa al pomodoro. Ogni primo sarà a prezzo fisso di 9.90 euro“. Il nuovo locale di Minutelli avrà 100 posti a sedere tra dentro e fuori, direttamente in piazza Anfiteatro. Una nuova intrigante scommessa, che si aggiunge a Varrone Pizza, all’Antica Osteria di via Santa Croce, oltre ai locali di Milano. “Sempre a dita incrociate, ma Varrone Pizza è un progetto in cui credo moltissimo dove vincerà la sincerità dei prodotti e delle ricette nel solco della migliore tradizione lucchese e italiana“.

Laura Sartini