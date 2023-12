Valle dei Presepi. Settima edizione dell’iniziativa

Tutto pronto per la settima edizione della Valle dei Presepi, iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio. L’inaugurazione ufficiale è fissata per domani alle 16, a Pescaglia, in località Piazzanello, ma il calendario degli eventi ha preso il via ieri, 8 dicembre. Proprio a Pescaglia, infatti, aprono al pubblico il presepe nel capoluogo, curato dall’amministrazione comunale, la natività allestita nella chiesina di San Rocchino a Focchia e il presepe a Villa a Roggio. Anche a Piegaio sarà possibile ammirare l’allestimento curato dall’associazione Chi c’è c’è, che ha curato anche l’albero e a Convalle Guidi Guisti ha realizzato il presepe permanente in Selva di Mela. E ancora: a Colognora di Pescaglia, tutti i giorni dalle 10 al tramonto, è visitabile il presepe dedicato al signor Giovannetti realizzato dall’associazione paesana all’interno del Museo del Castagno, mentre a San Martino in Freddana dalle 15.30 alle 18.30 (fino al 31 gennaio) si terrà la rappresentazione della natività a cura del Museo del Molino di Menicone. Infine, fino al 14 gennaio, si potranno visitare i presepi nelle marginette all’interno della chiesa parrocchiale di Pescaglia: dalle 15.30 alle 18, nei giorni festivi (a cura dell’associazione Amici del Presepio). Fino all’8 gennaio a San Gemignano di Controne, nel forno comunale, sarà allestito il presepe curato dai residenti, mentre oggi alle 21, inaugurerà la mostra dei presepi curata da Arte Barsanti.

Fino al 7 gennaio saranno visitabili i presepi per le vie del centro di Barga, allestiti dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio. A Borgo a Mozzano, domani, Borgo Natale: dalle 10.30, negozi aperti, musica e spettacoli e alle 16.30 si accenderà l’Angelo della comunità solidale davanti alla chiesa di San Jacopo, curato dal centro ascolto Caritas. Altri presepi a Diecimo, a Borgo a Mozzano, sotto le logge, ad Anchiano, San Romano e Motrone, realizzati dai comitati paesani, a Valdottavo, Tempagnano e Domazzano. Domani saranno visitabili i presepi della montagna a Corsagna, Cune, Onesta, Rocca e Gioviano e il presepe in salita a Pian di Gioviano. Altre iniziative a Ghivizzano, Coreglia, Vitiana e Tereglio. Programma completo su fb “La Valle dei presepi“.