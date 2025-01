“Unitre Barga“. Tutti gli incontri del mese di gennaio

Unitre Barga propone ai suoi iscritti per il primo trimestre del 2025 un ricco calendario di conferenze che si terrano ogni settimana alla Sala Colombo alle ore 17. Ecco gli appuntamenti di gennaio: lunedì 13 Rebecca Farsetti con: "Sortilegi" Superstizione e potere della parola in un’opera di Bianca Pizzorno; lunedì 21 la conferenza della classe V A del liceo linguistico di Barga: "La collegiata di San Cristoforo: un esempio di romanico a Barga"; lunedì 27 in occasione del "Giorno della Memoria", Giulia Iori e Pier Luigi Gaspa presentano "Gli Scapestrati della Linea Gotica". Info, contattare [email protected]. Per partecipare alle attività di Unitre Barga, consultabili su www.unitrebarga.it e Fb, c’è la possibilità di iscriversi all’anno accademico in corso prima o dopo ogni incontro: in foto Borghesi, il Duomo di Barga.

L.G.