Un’estate ricca di eventi nel nome della ripartenza

Presentato dal sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, dall’assessora alla cultura, Lara Baldacci e dalla responsabile dell’ufficio programmazione della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Simona Dell’Ertole, il cartellone estivo di eventi che arricchiranno il territorio con nomi di richiamo e spettacoli di eccellenza. "Ripartire, ricominciare, riallacciare i rapporti - il commento entusiastico di Marco Remaschi e di Lara Baldacci -. Un programma di ampio respiro che unisce realtà, enti e associazioni diverse e che tocca tutti gli aspetti della socialità".

Passando dalle passeggiate, agli spettacoli, alla musica e alla presentazioni di libri, tra i tanti altri appuntamenti proposti, l’estate coreglina si preannuncia davvero particolarmente attrattiva e scoppiettante, con alla base una grande novità come la collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Proprio da questa speciale unione di intenti si è sviluppato un autentico cartellone estivo di prosa e incontri teatrali, con l’arrivo a Coreglia di artisti del calibro di Elisabetta Salvatori, presente in piazza delle Botteghe a Piano di Coreglia venerdì 15 luglio, Enzo Iacchetti, sabato 23 luglio alle 21 in piazza IV Novembre a Ghivizzano, Paolo Ruffini, che animerà la notte di San Lorenzo con il suo spettacolo del 10 agosto in in piazza della Chiesa a Piano di Coreglia e Stefano Santomauro, che domenica 14 agosto sarà protagonista di Happy Days alla Limonaia del Forte di Coreglia capoluogo. Ecco gli appuntamenti per il prossimo giugno: si comincia domenica 12, alle 8.30 da Coreglia, con un’escursione organizzata dalla ProCoreglia APS, che dal Crocialetto arriverà fino a Pretina e al Rifugio da Pippo. Per venerdì 24 l’appuntamento è alle 21 al Teatro Bambi di Coreglia con "I Mercanti d’Arte", mentre sabato 25 torna l’emozionante Notte Romantica, ricca di cultura, musica e con eventi diffusi. Nella suggestiva cornice del Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione, inoltre, si esibirà il Quartetto Dulce in Corde, mentre a Ghivizzano, a cura del Centro d’Arti di Gallicano, si terrà uno spettacolo nella suggestiva area della Torre di Castruccio.

Fio. Co.