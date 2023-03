Un’App con informazioni su ristoranti e corsi di cucina

L’Associazione Italiana Celiachia da quasi 40 anni è attiva a Lucca a fianco delle tante persone che nell’arco della loro vita si sono trovate a dover affrontare la celiachia. Con la loro attività quotidiana si impegnano di anno in anno per aiutare a far sentire meno soli bambini, ragazzi e adulti che hanno ricevuto una diagnosi di celiachia.

Numerose sono le attività che l’AIC porta avanti nel nostro territorio, prima tra tutte l’informazione e la sensibilizzazione verso questa patologia – che se non adeguatamente compresa può portare chi ne soffre a una progressiva emarginazione dalla vita sociale –, ma anche l’aiuto ai pazienti tramite il supporto di specialisti e medici. "Siamo 300 soci qua a Lucca e da anni ormai ci occupiamo di sensibilizzare il grande pubblico sul tema della celiachia e di diffondere una cultura dell’attenzione verso questa malattia - ci dice Monica Spartani, responsabile della sezione AIC di Lucca - , oltre che aiutare i pazienti che ricevono una diagnosi di questo tipo. Molti si sentono persi dopo aver scoperto di essere celiaci e non sanno cosa fare, sostenere le famiglie e dare un contatto con medici specializzati è quindi di fondamentale importanza. Siamo inoltre attivi nelle scuole e organizziamo numerosi eventi e iniziative sul territorio, è infatti importante che chi soffre di questa patologia, grande o piccolo, capisca che non è solo".

"Troppo spesso c’è ancora poca informazione da parte delle persone su questo tema - aggiunge - ed è quindi importante continuare nelle nostre iniziative di sensibilizzazione per far in modo che chi soffre di questa malattia non si senta abbandonato e non rischi di ritrovarsi isolato socialmente". Tra le iniziative locali, l’AIC di Lucca organizza corsi di cucina per celiaci aperti a tutti e che presto riprenderanno come negli anni precedenti alla pandemia, così che chiunque possa imparare a cucinare piatti e dolci privi di glutine.

Non solo, l’AIC ha anche a propria disposizione un’App gratuita "AIC Mobile", un’applicazione a livello nazionale che fornisce informazioni su locali, ristoranti e prodotti conformi alla dieta senza glutine, inoltre, l’applicazione fornisce un prontuario e anche la possibilità di scansionare il codice a barre dei prodotti per identificare gli alimenti idonei quando si va a fare la spesa. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione al numero: 348.0829566.

Andrea Falaschi