Un’altra maxi rotonda. Ok al progetto esecutivo in via Sottomonte

Dopo quella doppia di Lunata su via della Madonnina e dell’Ave Maria, inaugurata a primavera, un’altra rotonda si avvicina per Capannori, in un altro sito critico per il traffico. Partito l’iter per la progettazione definitiva ed esecutiva della rotonda in via Sottomonte, all’incrocio con via Ponte Strada, a Guamo. Anche questa attesa da tempo dai residenti e non solo.

L’amministrazione guidata dal sindaco Giordano Del Chiaro ha infatti già stanziato in bilancio i 250.000 euro a suo carico, cifra in parte destinata per la progettazione a cura della Provincia di Lucca, e in parte per i lavori veri e propri. Altri 700.000 euro per la realizzazione della rotonda sono stati già finanziati dalla Regione Toscana.

"L’iter per la realizzazione della rotonda di via Sottomonte a Guamo è a tutti gli effetti partito - dice il sindaco, Giordano Del Chiaro - Dopo l’approvazione della variazione di bilancio, ho già scritto alla Provincia dello stanziamento delle somme, in modo che anche Palazzo Ducale possa far ripartire il lavoro di progettazione. Allo stesso tempo, stiamo lavorando alla convenzione fra i due Enti per la realizzazione dell’opera. Si tratta di una rotatoria necessaria, in una strada trafficata, su cui affaccia anche la scuola primaria di Guamo. Dopo la rotonda realizzata sulla via Pesciatina a Lunata, adesso andiamo a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nella zona sul del territorio, intervenendo su uno degli incroci ritenuto fra i più incidentati. Per questo per noi è una priorità, e nel 2026 vogliamo aprire il cantiere".

Questo tratto della via di Sottomonte è interessato da una notevole mole di traffico soprattutto negli orari di punta e negli orari di inizio e fine delle lezioni della scuola primaria situata in prossimità dell’incrocio, una intersezione ‘a T’ regolamentata da uno Stop su via di Ponte Strada che provoca frequenti incolonnamenti di veicoli in attesa di immissione sulla strada provinciale. Dopo la realizzazione della rotatoria, con un secondo lotto di lavori, sarà realizzato un marciapiede sul lato sud della via di ```Sottomonte``` che collegherà la rotatoria al vicino centro commerciale. Il progetto è già stato presentato dal sindaco Del Chiaro alla cittadinanza, in modo da accogliere suggerimenti di chi vive sul posto. Dopo questo intervento rimarrà l’ultimo, da realizzare, la rotatoria tra via dei Bocchi e via Masini a Lammari, sul viale Europa, incrocio dove si sono verificati spesso sinistri anche gravi.

