Una Panda per i servizi sociali. Da molti anni era inutilizzata. La Misericordia l’ha “riaccesa“

Le Misericordie sono tante in Italia, ma di fatto lo spirito, il ruolo che svolgono al servizio della comunità, è sempre lo stesso. Per questo sono importanti iniziative come quella che ha visto la luce lunedì mattina a Barga dove, accanto alla realtà della Caritas "Le Formiche" che con la sua responsabile Antonietta Aurori ha gentilmente ha messo a disposizione un suo spazio, è stata presentata la Panda 4x4 che d’ora in poi opererà sul territorio del capoluogo a supporto dei tanti servizi di trasporto sanitario e ordinario che svolge la Misericordia del Barghigiano. I volontari di Barga, possono insomma adesso usufruire per svolgere i servizi di cui sono incaricati, di questo mezzo, senza doversi spostare sulla sede di Fornaci. Rendendo più operativo ed agevole il servizio.

Tutto questo è stato possibile grazie al recupero di una Panda di proprietà della Misericordia di Filecchio e Loppia che però non era più operativa da tanto tempo. Il mezzo, messo a disposizione grazie anche all’interessamento dell’assessore al sociale Lorenzo Tonini, è stato rimesso in funzione e reso operativo dalla Misericordia del Barghigiano d è tornato quindi da oggi ad operare al servizio del bene comune. Bene comune, ha sottolineato il governatore della Misericordia Carlo Moscardini, come comune è il ruolo che svolgono le Misericordie, auspicando in tal senso un impegno ed un ruolo unico di quelle presenti per l’aiuto del prossimo.

L’assessore Tonini ha ricordato la storia della Panda ora tornata in servizio, acquistata anni fa con il contributo degli abitanti di Filecchio e Loppia e con il contributo della Fondazione CRL e la donazione della famiglia di Serafino Ghiloni ed ha espresso soddisfazione per questa iniziativa che va nel senso di un lavoro comune delle realtà barghigiane di Misericordia.

Luca Galeotti