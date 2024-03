Una nuova strategia di sviluppo. Ambi-tour, alla scoperta del territorio

Domani, dalle 9.30 alle 17.30, l’Ambito Turistico Valle del Serchio organizza, in collaborazione con Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica, un "Ambi-tour" per gli operatori alla scoperta del territorio. In pratica, una giornata di conoscenza e di confronto per una nuova strategia di sviluppo. Un’esperienza allargata ad una rappresentanza di operatori, tecnici e amministratori degli Ambiti Turistici della Lunigiana, Piana di Lucca, Riviera Apuana e Versilia per un vero e proprio itinerario all’interno dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio che comprende ben 19 Comuni.

Il programma prevede, alle 9.30, il ritrovo e accredito presso la Tenuta "Il Ciocco". Alle 10 l’inizio dei lavori con un’introduzione alla giornata a cura di Sonia Pallai, responsabile Turismo Anci Toscana. Quindi i saluti istituzionali di Andrea Tagliasacchi, presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, ente capofila dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, di Caterina Campani, sindaco del Comune di Barga e assessore dell’Unione Comuni Media Valle con delega al Turismo e di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica. Alle 11.15 gli operatori si sposteranno in bus verso Casone di Profecchia, dove ci sarà anche il pranzo a base di prodotti tipici locali.

Nel primo pomeriggio riprenderanno i lavori con la presentazione delle attività dell’Ambito Turistico, l’introduzione al lavoro di rete, la condivisione di buone pratiche e il confronto tra operatori per collaborare a una nuova strategia di sviluppo. Tra gli interventi, quelli di Daniele Gaspari, sindaco del Comune di Castiglione, di Giuseppe Regoli, titolare del Centro turistico "Il Casone" e Fausto Giovanelli presidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e coordinatore della Riserva Appennino Mab Unesco. Quindi spostamento in bus a Castelnuovo per la presentazione del progetto di valorizzazione interna della Rocca Ariostesca di prossima inaugurazione.

"L’Ambi-tour - spiega il presidente dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, Andrea Tagliasacchi - dà la possibilità di favorire relazioni tra operatori, amministratori, dipendenti e collaboratori di ufficio e far scoprire attrazioni e luoghi inediti del nostro territorio attraverso quelli che sono anche i prodotti turistici di “punta“. Un’occasione per portare a conoscenza di quelle che sono le attività dell’Ambito per contribuire a rafforzare dall’interno la Destinazione Toscana".

Dino Magistrelli