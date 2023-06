Una festa per Pedonesi e Hamilton

Una serata dedicata ai suoi clienti, la scorsa domenica 28 maggio, a La Casa del Boia con l’evento della Gioielleria Pedonesi di via Fillungo 187, in collaborazione con la maison Hamilton, brand di orologi della Swatch Group Italia. Location molto nota a Lucca, essendo un edificio storico all’interno delle nostra Mura, nei pressi del baluardo San Salvatore. Altrettanto nota è la maison Hamilton rappresentata dal suo direttore Albeck Andreas, il quale durante la serata insieme a Vittorio Pedonesi ha offerto uno speciale apericena, gentilmente organizzato da Luca de Lo Stuzzichino, molto esperto per questi tipi di eventi. Molti i pezzi iconici del brand che sono stati esposti nelle vetrine appositamente montate e allestite per l’evento, per poi avere alla fine di queste un banco “Touch&Feel”, dove gli invitati e gli iscritti hanno potuto toccare con mano e indossare al polso ogni orologio proposto. Compilando poi una relativa cartolina gli invitati potevano vincere un orologio; il fortunato ospite baciato dalla dea bendata, dopo aver immortalato con una foto celebrativa con Pedonesi e Andreas, rimasto estasiato da questo regalo ci ha tenuto a ringraziare entrambi per la serata, come tutti gli invitati che a fine serata sono usciti comunque con un piccolo gadget.