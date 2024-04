Un riferimento per i giovani, apre il Centro Zoe

Apre a Porcari un nuovo punto di riferimento per le famiglie e i giovani dai 6 ai 18 anni. È il centro Zoe, al civico 37 di via Romana est, e sarà inaugurato oggivpomeriggio alle 16. Il centro educativo è stato voluto dal Comune di Porcari per supportare tutti i percorsi di crescita e valorizzare le capacità e la creatività dei giovani in un ambiente sano e funzionale, un valore aggiunto per il territorio e la crescita delle nuove generazioni.

La gestione delle attività che si svolgeranno ogni pomeriggio dalle 14 alle 19, dal lunedì al venerdì, è stata affidata alla cooperativa L’Impronta onlus. "Questo centro - commenta l’assessore alle politiche sociali Michele Adorni - nasce dalla volontà di non isolare i giovani con difficoltà di apprendimento o che vivono in condizioni socio-economiche di fragilità. Per contrastare il rischio di marginalizzazione ci siamo detti che i giovani avrebbero dovuto avere a disposizione uno spazio vivo, sicuro e inclusivo, di svago ma anche di sviluppo delle proprie capacità e passioni, oltre che di sostegno al doposcuola".

Tra i servizi offerti dal nuovo centro Zoe c’è il doposcuola specialistico per giovani con bisogni educativi speciali (Bes) e con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa): un affiancamento competente per sviluppare autostima grazie a un metodo di studio efficace e personalizzato.

Saranno inoltre attivati al centro laboratori ludico-ricreativi, giochi di gruppo, corsi di inglese.

Il servizio di doposcuola è aperto a tutti, con la possibilità di ricevere ripetizioni e suggerimenti. A disposizione dei giovani ci sarà anche una sala attrezzata per prove musicali, con chitarra, batteria, basso, tastiera, mixer e amplificazione, microfono e console.

Per maggiori informazioni, orari, dettagli delle attività e modalità di iscrizione è possibile contattare la cooperativa ai numeri 327 423263 o 328 6840794; e-mail: [email protected] o [email protected].

Ma.Ste.