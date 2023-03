Un polo commerciale a Guamo Al posto delle vecchie Stalle di Cipolli

Dove una volta sorgevano le vecchie Stalle di Cipolli, un grande magazzino di arredamento e attrezzature, adesso nascerà un nuovo polo commerciale che contribuirà ulteriormente a riqualificare il paese di Guamo. Da anni ormai, quelli che erano gli spazi occupati dal grande capannone commerciale e dall’attigua abitazione di Sergio Cerasa, patron dell’ex stalle, deceduto nel 2020 erano in stato di abbandono, oggi tutta l’area è già stata liberata e tornerà a nuova vita. I quattromila metri quadri sono stati acquisiti dalla società immobiliare Luna srl, i cui soci hanno già realizzato un progetto di massima approvato dal Comune di Capannori. Il nuovo complesso sarà arretrato rispetto al filo strada, affacciato sulla via di Sottomonte, e prevede la realizzazione di una viabilità di servizio e di accesso, una piccala zona a verde e un’area parcheggio a corredo. Il progetto prevede la possibilità di realizzare una o più aree edificate da destinare ad uso uffici, una parte ad uso commerciale e una a parte magazzino.

L’acquisto dell’immobile è avvenuto in era pre-covid, anche se il progetto ha subito una battuta di arresto nel periodo della pandemia, non certo molto favorevole a simili nuovi importanti investimenti. Adesso, invece, il momento sembra essere tornato favorevole, così i lavori sono partiti e già in questi giorni tutta l’area è stata liberata dalle vecchie strutture. Intanto se eventuali clienti interessati si faranno avanti, il progetto potrebbe anche essere adattato a nuove eventuali esigenze, presentando le necessarie varianti, nel rispetto delle normative previste dal Comune di Capannori. L’idea è quella di terminare i lavori entro aprile 2024.

Un’area commerciale artigianale, quella compresa tra Capannori e Lucca che negli ultimi mesi ha dimostrato di essere particolarmente appetibile, sotto il profilo commerciale. Sabato scorso a pochi centinaia di metri, ma sul Comune di Lucca, ha inaugurato un nuovo punto vendita della Tarabori, punto di riferimento per i mezzi agricoli, frutto dell’attività della famiglia che da più di 50 anni è sinonimo di attrezzi per l’agricoltura.

Il nuovo punto vendita è vicino a quella che è la nuova area occupata dalla succursale della concessionaria Terigi, che si sta occupando anche del recupero dell’ex Rud mobili, la grande aree commerciale, anche in questo caso rimasta per anni in stato di abbandono che adesso sarà completamente ristrutturata, con attenziona anche alla sostenibilità.

