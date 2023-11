Un ospedale tutto nuovo. Sette milioni per il S.Croce: "Fondamentale per tutti"

E’ stato approvato dalla Direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest, con una delibera dello scorso 9 novembre, lo studio di fattibilità per il completamento del progetto di adeguamento sismico e di riorganizzazione funzionale dell’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana.

Un finanziamento di 6.900.000 euro permetterà, oltre al completamento dell’adeguamento sismico e antincendio, di realizzare diverse altre opere.

Fra queste, in particolare un nuovo pronto soccorso con annesso nuovo ingresso, un nuovo day hospital oncologico, l’installazione di un nuovo gruppo elettrogeno e di un nuovo gruppo frigo ed una riorganizzazione funzionale dei locali che ospiteranno l’obitorio e dei locali destinati a ortopedia, endoscopia, ambulatori, studi e guardia medica. L’intervento sullo stabilimento ospedaliero “Santa Croce” è parte di un piano di investimenti finanziato con fondi nazionali.

Di questo programma fa parte anche l’altro finanziamento statale di 6.000.000 euro assegnato all’ospedale di Castelnuovo e i cui lavori, finalizzati ad adeguamenti sismici, spogliatoi, ambulatori e nuove sale operatorie, sono attualmente in corso. L’intervento avverrà necessariamente per lotti separati in relazione agli spazi esterni ed interni di volta in volta disponibili in modo da consentire ovviamente il mantenimento in attività dell’ospedale di Castelnuovo per tutta la durata dei lavori. La tempistica realizzativa complessiva dei lavori, stimata al momento in 3 anni, sarà in ogni caso meglio definita nei successivi livelli di progettazione di dettaglio dei lotti in cui si cercherà di minimizzare i tempi complessivi di esecuzione valutando eventuali possibili realizzazioni in contemporanea dei lotti.

"Si tratta di un’occasione importante - evidenzia la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - per riqualificare l’ospedale di Castelnuovo, come sta avvenendo in parallelo anche per quello di Barga, con l’obiettivo di offrire servizi sempre migliori ai cittadini, in particolare a quelli delle aree interne come la Valle del Serchio. Proseguono quindi i lavori al Santa Croce, con un investimento di 6 milioni e 900 mila euro tra opere, arredi e spese tecniche. La nostra Azienda, in prima istanza, aveva stabilito di effettuare un adeguamento sismico della struttura, per poi chiedere alla Regione un ampliamento dell’intervento. L’ospedale di Castelnuovo sarà reso sempre più sicuro e moderno: una struttura ospedaliera all’avanguardia e con un ruolo definito per i prossimi anni. Un altro obiettivo fondamentale del progetto è quello di raggiungere la piena rispondenza dell’intero stabilimento ai requisiti previsti dall’accreditamento e alle attuali normative".