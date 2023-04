Un nuovo miracolo di Santa Zita I sapori di Lucca si mescolano con l’Antica Dolceria Bonajuto

Per la festa di Santa Zita arriva il nuovo miracolo del locale che prende il suo nome in piazza San Frediano. Il Caffé Santa Zita di Michele Tambellini ha presentato proprio ieri l’ultima sua creazione che è l’ennesimo omaggio alla biscotteria lucchese, ovvero il Miracolo numero 7 sempre nel solco della volontà di abbinare sapienza artigianale, creatività, radicamento al territorio, con un tocco di internazionalità.

Il Miracolo n. 7, l’ultimo sfornato di una tradizione che va avanti dal 2017, rappresenta infatti un ponte ideale tra la città delle Mura e Modica, affascinante centro barocco della Sicilia ragusana famoso nel mondo per l’arte del cioccolato.

A firmare il biscotto è il Maestro pasticcere Pierpaolo Ruta dell’Antica Dolceria Bonajuto di Modica che ha sapientemente assemblato nell’impasto: cioccolato, mandorle, albume, zucchero ed essenza di Camelia, il famoso fiore valorizzato da anni in Lucchesia e apprezzato nel mondo. Ne è venuto fuori un biscotto dalle caratteristiche uniche che, per consistenza, si potrebbe avvicinare al marzapane. Dal punto di vista olfattivo il Miracolo n. 7 richiama al sapore tipico del cioccolato e alla pastosità della mandorla a cui unisce l’aroma delicato e mai invadente della Camelia che ora verrà prodotto dal pasticcere del Caffè, Matteo Mazzoni che da quest’anno cura tutta la produzione dolciaria. "Per la prima volta – ha commentato Tambellini – siamo andati fuori regione, ho avuto la fortuna di conoscere Ruta e ne è venuto fuori un biscotto che coniuga i sapori della Sicilia con l’aroma delle nostre camelie".

L’Antica Dolceria Bonajuto è alla sesta generazione: fu aperta nel 1880 a Modica e da allora la sua storia è lastricata di successi, basti pensare che la Dolceria è inserita dall’Eurispes nell’elenco delle prime 100 eccellenze italiane. "Il biscotto è un ponte tra la Sicilia e Lucca – ha aggiunto Ruta – le tipicità della nostra area, cioccolato e mandorla, si uniscono con il profumo che appartiene a Lucca: sono felice e orgoglioso di quanto fatto e ringrazio Tambellini e la città per l’accoglienza, non ero mai stato qui, ma dovevo venirci, il biscotto è stato il modo per conoscersi".

Fabrizio Vincenti