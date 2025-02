Un nuovo defibrillatore in paese, previsti corsi per il suo utilizzo

Oggi alle 10, l’Associazione nazionale tutte le Età attive per la solidarietà (Anteas), metterà a disposizione dei cittadini di Castelnuovo un nuovo defibrillatore che verrà installato all’esterno del proprio recapito in vicolo al Serchio 8, dove si trova anche la sede del sindacato Cisl. L’apparecchio medico sarà consegnato durante una cerimonia alla presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi, del presidente di Anteas Lucca Odv Giovanni Bolognini, del parroco di Castelnuovo monsignor Angelo Pioli e dei responsabili e dei volontari locali del sindacato Cisl e dell’associazione Anteas.

Il defibrillatore sarà installato sulla facciata dell’edificio per renderlo fruibile tutti i giorni ed a qualsiasi ora. E’ prevista, inoltre, l’organizzazione di corsi per addestrare le persone al suo utilizzo. L’acquisto del nuovo strumento, con una spesa che supera i mille euro, è stato possibile grazie ai volontari dell’associazione Anteas Odv e alle donazioni del 5x mille che la stessa ha avuto negli anni.

"Il defibrillatore messo a disposizione - spiega il presidente di Anteas Lucca Odv Giovanni Bolognini -, censito dalla centrale del 118 con la geolocalizzazione, è di tipo semi-automatico e di facile utilizzo, con una voce che indica quali procedure adottare. Ovviamente la prima cosa da fare e richiedere l’intervento alla centrale 118 per poi dedicarsi al massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore. Uno strumento che si spera non venga usato, ma che in caso di necessità spesso riesce a salvare una vita. La presenza di un dispositivo di questo genere - prosegue Bolognini - è fondamentale per una risposta rapida ed efficace nelle circostanze critiche. Questa donazione è stata possibile, anche grazie ai fondi raccolti dal 5x mille in provincia e quindi anche nelle dichiarazioni dei redditi fatte anche a Castelnuovo. Un’attribuzione del 5 per mille all’Anteas che auspichiamo possano proseguire".

Dino Magistrelli