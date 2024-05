”Un fenomeno che si cerca di regolare“

"Le trasformazioni della città sono fisiologiche e variano nel tempo, perché sono determinate dalle esigenze antropiche e dalle dinamiche economiche, proprio per questo motivo devono essere regolate in modo univoco e non sulla base di valutazioni discrezionali, soggette a interpretazioni personali, spesso ingiustificate o opache.

"La modifica impropria dei fondi del centro storico in appartamenti è un fenomeno già in atto da tempo, che il Piano Operativo ha inteso regolare introducendo alcuni requisiti che tutelano l’introspezione e il decoro urbano, fatti salvi il rispetto del rapporto areo illuminante e dei minimi di superficie, già previsti dalle normative vigenti": è lo stesso consigliere delegato al Piano Operativo Elvio Cecchini a rispondere alle critiche giunte da Italia Nostra che nei giorni scorsi ha sottolineato come la nuova normativa rischia di trasformare ancora di più Lucca in una città a misura di turista a danno delle attività artigiane e commerciali, grazie alla possibilità di trasformare i piani terra a uso commerciale in locali per vacanze soggiorno.

"Le controdeduzioni alle osservazioni del Piano Operativo – ricorda Cecchini – prevedono la possibilità di trasformare un fondo in un appartamento purché non abbia accesso diretto dalla strada, ma da una loggia o da un cortile, ed esista un dislivello tale da impedire la possibilità di introspezione dallo spazio pubblico. Ovviamente la trasformazione del prospetto di un edificio in zona con vincolo ambientale è subordinata al parere della Soprintendenza e deve essere sottoposta a un controllo edilizio efficace e tempestivo per impedire eventuali abusi".