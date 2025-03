Un dono firmato ’Alcide’. Un libro per immagini per il sindaco Pardini

Non si sono fatti aspettare i ringraziamenti da parte del primo cittadino Mario Pardini nei confronti dei fotografi di ’Foto Alcide’, che anche quest’anno gli hanno regalato un libro per immagini. "Per il terzo anno consecutivo - dice il sindaco - ho ricevuto in dono da Mimmo e Claudio Tosi il libro per immagini, che ripercorre 365 giorni di operato della nostra amministrazione. Ringrazio entrambi e tutto il loro staff per quello che - oltre ad un prezioso lavoro di cronaca - è divenuto un vero e proprio rito annuale".