Un concerto all’ora al Di Simo. Per il centenario di Puccini l’Antico Caffè apre alle visite

Il terzo weekend di apertura dell’Antico Caffè Di Simo sarà caratterizzato, oltre che dagli eventi musicali e dalla presentazione di alcuni libri legati alla figura del Maestro Giacomo Puccini, anche dalle visite libere allo storico locale che tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento ha rappresentato un luogo propulsivo di cultura, non solo a livello a locale. Le visite libere al Di Simo andranno a sostituire la Giornata Fai, che non potrà svolgersi a causa di questioni burocratiche interne al Fai stesso e che verrà recuperata più avanti. Nel dettaglio domani alle 10.30 sarà presentato il libro di Emiliano Sarti “Puccini al figlio..le opere di Puccini al Teatro di Lucca”. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, uno ogni ora, ci sarà il concerto pianistico di Petr Yanchuk con musiche riduzioni delle opere di Giacomo Puccini. Sabato il locale sarà aperto alle visite libere dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

Sarà questa l’occasione anche per gruppi di turisti organizzati di poter godere della magia di questo luogo straordinario. Le visite libere non necessiteranno di prenotazione: basterà presentarsi al locale e si potrà entrare di volta in volta fino alla capienza massima. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 18, sempre uno ogni ora, ci saranno “Le romanze da salotto e l’amore di Puccini per la canzone napoletana”, concerto per tenore, soprano e pianoforte. Infine domenica alle 10.30 presentazione del libro di Lisa Domenici dal titolo “Rosetta Pampanini, Storica Butterfly”. Il pomeriggio, dalle 15 alle 18 concerto pianistico con Arianna Presepi e Giulia Santabarbara. Per prenotare gli eventi esclusivamente via mail all’indirizzo [email protected], indicando per ciascun spettacolo: data, orario, nome, cognome e numero di telefono.