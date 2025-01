Un anno di notizie con La Nazione . La campagna di abbonamenti per le edizioni cartacea e digitale

Un anno intero insieme a La Nazione per conoscere le notizie dal mondo, i grandi fatti nazionali e la cronaca delle nostre città. E’ l’opportunità offerta dalla campagna abbonamenti 2025 che propone una varietà di formule, tutte accattivanti e superscontate che valorizzano in un’unica offerta, accanto al giornale di carta, anche il quotidiano in formato digitale e l’accesso ai portali web delle redazioni locali, strumenti indispensabili per essere aggiornati in tempo reale sull’evoluzione delle notizie.

Più nei particolari, le due proposte di quest’anno comprendono entrambe l’abbonamento al giornale di carta (con la formula dei coupon per ritirare la propria nell’edicola preferita) insieme all’abbonamento tutto digitale, ovvero l’edizione del quotidiano sfogliabile su qualunque dispositivo, pc, tablet e smartphone, compreso l’accesso illimitato alle notizie, agli approfondimenti e ai contenuti esclusivi de lanazione.it, senza interruzioni pubblicitarie.

Abbonamento al quotidiano cartaceo da 360 coupon + abbonamento tutto digitale di 6 mesi a 499 euro. E’ un’offerta davvero accattivante che consente un risparmio complessivo di 256 euro. I coupon per ritirare la copia di carta in una edicola a scelta in Toscana, Umbria e provincia della Spezia (anche quando si è in vacanza o ci si sposta per lavoro) avranno durata di 390 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. E’ inoltre compreso l’abbonamento tutto digitale attivabile fino al 31 marzo 2025, tramite codice univoco consegnato insieme ai coupon. Evidente il vantaggio, ad esempio, rispetto allo scorso anno: il costo dell’abbonamento carta registra il lieve incremento dovuto all’aumento del prezzo di copertina del giornale (scattato nel corso dell’anno), ma include adesso l’abbonamento digitale con accesso illimitato a notizie, approfondimenti e contenuti speciali.

Abbonamento al quotidiano cartaceo da 180 coupon + abbonamento tutto digitale di 6 mesi a 289 euro. Anche in questo caso si realizza un netto risparmio, pari a 142 euro. I coupon per ritirare la copia cartacea in edicola hanno durata di 200 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. E’ compreso l’abbonamento tutto digitale attivabile fino al 31 marzo 2025, tramite codice univoco consegnato insieme ai coupon. Uno sconto considerevole dunque, al quale si aggiunge il vantaggio di avere un prezzo bloccato per tutta la durata dell’abbonamento.

Aderire è semplice: basta seguire le istruzioni presenti sul tagliando pubblicato ogni giorno sul quotidiano oppure direttamente online cliccando su abbonamenti.lanazione.it o ancora inquadrando il QrCode pubblicato in questa pagina per essere collegati direttamente alla pagina abbonamenti del sito. L’offerta scade il 31 gennaio: per informazioni 051 6006206 lunedì-venerdì 9-13.