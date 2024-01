Un altro incidente sul viale Europa

Uno scontro tremendo. Incidente nel centro di Altopascio, sul viale Europa, all’incrocio con via Gavinana, in direzione autostrada. Ferite le conducenti, due ragazze, al volante ciascuna delle rispettive utilitarie coinvolte nell’impatto molto violento. Lanciato l’allarme sono scattati i soccorsi. Le due donne sono state accompagnate al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lucca per accertamenti. Le loro condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Il sinistro si è verificato intorno alle 22,30 di martedì sera. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificata la collisione. Sul posto, per i rilievi di prassi, sono arrivati i carabinieri i quali avranno il compito di stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Saranno eseguiti i test previsti dalla normativa in questi casi su eventuale consumo di alcol ed altro. In quel punto sono stati tanti gli incidenti nel recente passato. Spesso chi arriva dalla Bientinese, non si accorge dello stop e procede oltre. Fatale lo scontro con gli altri veicoli. Una volta bonificata la strada dai detriti, la circolazione è ritornata alla normalità. Anche perché a quell’ora ovviamente il traffico è meno intenso. Adesso rimane il fatto che è l’ennesimo incidente che si verifica in quell’area. La media sale vertiginosamente: siamo a più di due al mese. Purtroppo la segnaletica, pur presente, non è molto visibile. Il semaforo provocherebbe le code.

Ma.Ste.