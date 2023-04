Ufficio tributi, le novità Riorganizzati gli orari

Dal Comune di Barga giungono alcune informazioni utili sulla riorganizzazione dell’ apertura al pubblico dell’ufficio tributi, che prevede peraltro una estensione o del servizio all’ufficio distaccato di Fornaci di Barga ogni mercoledì. Considerato che l’Ufficio Tributi può evadere le attività di competenza e le richieste di cittadini e attività commerciali anche telefonicamente o a mezzo comunicazione telematica, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto utile migliorarne l’operatività e la qualità delle prestazioni limitando i tempi di attesa, prevedere l’accesso dei cittadini – per alcuni giorni della settimana – su appuntamento; garantendo inoltre la presenza di un operatore tutti i mercoledì mattina presso l’Ufficio distaccato di Fornaci di Barga che, per la sua collocazione, facilita l’accesso al servizio soprattutto per i cittadini della parte bassa del Comune. Tutti i giorni lavorativi inoltre, l’ufficio è a disposizione telefonicamente ai numeri 0583724735 – 0583724757 o a mezzo mail [email protected]