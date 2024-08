Un piccolo OktoberFest nella Piana di Lucca. Tutto pronto per la festa della birra di Paganico, nello spazio sagra. Ormai è diventata una tradizione, da alcuni anni presente nella Piana. Stavolta la kermesse è spalmata su cinque giorni, 13-14-16-17-18 agosto con "bionde" e "rosse" artigianali, ma non solo, degustazioni di cibi tedeschi e musica dal vivo. Ce n’è per tutti i gusti.

Per la parte musicale, il 13 agosto il debutto sarà con brani italiani a cura di Lorenzo Torelli. Il 14 sul palco saliranno "I guerrieri della notte", con le migliori hit dei mitici anni Ottanta del precedente secolo. Successivamente, dopo la pausa della giornata di festa, si riprende venerdì 16 con Baldo degli Ubaldi e dj Gabbo, accoppiata vincente. La chiusura è prevista per sabato 17 agosto con gli 883 e Max Pezzali (al via tra qualche settimana su Sky l’attesa fiction sugli autori della canzone cult "Chi ha ucciso l’Uomo Ragno"), una tribute band, a cura di Luca Maffei, di notevole successo.

Quindi tanta musica, ma anche buona cucina e anche se si potranno assaggiare specialità teutoniche, nessuna rinuncia a quelle lucchesi, in primis il tordello, un must.

Sono diverse sul territorio della Piana le feste dedicate alla bevanda realizzata con malto e luppolo, successo ad esempio per quella di Marginone di Altopascio che ha preceduto la sagra del cencio che partirà subito dopo Ferragosto.

M.S.