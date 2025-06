Tutto pronto per il Festival “Tra le righe“

Tutto pronto per Tra le righe di Barga 2025, il festival letterario barghigiano. Saranno Paola Barbato, Doris Bellomusto Liana Bartolomei, Lisa Turicchi, Sara Moscardini e le autrici e gli autori del giallo e del noir, gli ospiti della XVIII^ edizione del festival che è nato da una idea di Andrea Giannasi e Maurizio Poli. L’evento, curato dall’amministrazione comunale di Barga e Tralerighe libri editore, rientra nei progetti Barga Città che Legge (del Mibact) e il Patto della Lettura della Regione Toscana (con la collaborazione anche della Libreria Poli di Barga), si terrà dal 3 al 6 luglio a Villa Moorings, nella piazzetta del teatro e nel Teatro dei Differenti. Giovedì 3 luglio nel giardino di Villa Mooring alle 19 le lettrici e i lettori incontreranno Liana Bartolomei e Lisa Turicchi (foto) autrici de "Le finestre del tempo", un romanzo in cui la dimensione onirica e la realtà si intrecciano, lasciando in sospeso lo svelamento della vicenda. L’evento sarà curato come un grande "gruppo di lettura" pronto ad incontrare le autrici dopo aver letto il libro. Venerdì 4 luglio alle 19 nella piazza davanti al teatro si terrà la presentazione de libro "Passo a due" di Doris Bellomusto (Tralerighe libri editore). Una raccolta di testi che "è parto d’amore – come scrive nella prefazione Rossella Scherl –, atto creativo soffiato su labbra immobili per ridare respiro, pensieri, voce a una "fimmina forte" nei giorni consapevoli del sé che sbiadisce. Raccontare i propri affetti è strada in salita che richiede tempo, scelta coraggiosa che matura lottando contro incertezze, rinvii, voglia di rinunciare. Ma l’urgenza del narrare è forza viva, paziente". Sabato 5 luglio dalle 15.30 al teatro dei Differenti di Barga si terranno le presentazioni dei libri e dei racconti finalisti del Garfagnana in Giallo Barga Noir 2025.

Luca Galeotti