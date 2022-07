Tutto Mascagni musica e storia con “Catalani“

Il Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani sabato alle 21.30 al Baluardo di San Salvatore presenta “Con occhi dove un’anima sognava“ con i solisti della Mascagni Academy, il soprano Cristina Rosa e il tenore Xuenan Liu, al pianoforte Massimo Salotti, voce narrante Marco Conte.

Mascagni si racconta attraverso la voce di Marco Conte partendo dal luogo natio, quella piazza Cavallotti, cuore pulsante di una Livorno di fine secolo, dove il celebre compositore ha mosso i suoi primi passi e deciso cosa avrebbe fatto nel futuro. In programma arie celebri tratte dalle opere del compositore livornese e da sue romanze. #Mascagnifuoriporta è lo spin off del Festival, e parte dall’oriente con una suggestiva tappa a Tokyo, per passare dalle mura storiche di Lucca, migrando poi in Portogallo il 29 luglio. Spettacolo a ingresso libero.