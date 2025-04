Turisti, il Comune incassa. Tassa di soggiorno e bus

Tassa di soggiorno e ticket bus turistici: gli incassi del 2024 confermano il trend positivo fatto registrare negli ultimi due anni. Dopo i dati resi pubblici nei giorni scorsi e relativi agli ingressi alle Torri civiche e all’Orto Botanico, con 263.543 ingressi complessivi nel corso del 2024, anche gli introiti per la tassa di soggiorno e quelli dei ticket dei bus turistici relativi al 2024 rimarcano il trend positivo dei flussi turistici fatto registrare nell’ultimo biennio.

E’ lo stesso Comune di Lucca a confermarlo in una nota dove si specifica che l’incasso totale per la tassa di soggiorno nel 2024 è stato di 2.071.202 euro, sostanzialmente in linea con la previsione e in aumento rispetto al dato fatto registrare nel 2023, che era stato pari a 1.913.569 euro: l’aumento è di circa l’8,2 per cento.

Nel 2022 erano stati incassati 1.034.092 euro, mentre nel 2019 ci si era fermati a 1.002.362 euro.

I ticket derivanti dall’approdo sul territorio comunale dei bus turistici, invece, nell’intero anno 2024 hanno fatto registrare un introito complessivo per le casse comunali pari a 867.945 euro.

"Questi numeri ci restituiscono la fotografia di un andamento dei flussi di visitatori nella nostra città che permane elevato – commenta l’assessore al Bilancio Moreno Bruni – e confermano dunque la bontà delle scelte operate a suo tempo dall’amministrazione comunale in ambito di programmazione e strategia. La scelta di non gravare sulle tasche dei cittadini è risultata una scelta vincente. I turisti scelgono la nostra città certamente per la sua bellezza, ma anche per i suoi eccellenti servizi e per la vivacità della sua offerta culturale e di intrattenimento".

"E proprio in questo ambito – sottolinea l’assessore al Bilancio Moreno Bruni – abbiamo attivato un circuito virtuoso, dal momento che le maggiori risorse ottenute possono continuare a essere investite per garantire i servizi essenziali e per l’organizzazione di nuove iniziative che arricchiscono il territorio, le attività e i cittadini tutti, convinti come siamo, da sempre, che gli investimenti nel turismo e nella cultura si tramutino sempre in benefici per tutta la comunità".

F.Vin.