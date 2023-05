Tralerighe Libri al Salone di Torino, tanti gli autori lucchesi in trasferta

Tralerighe libri sarà al Salone Internazionale del libro di Torino che si terrà dal 18 al 22 maggio al Lingotto fiere. L’editore sarà presente con il proprio catalogo al Padiglione 3 presso lo stand P28-Q27. Tante le novità che verranno presentate durante la cinque giorni di kermesse che rappresenta il momento più importante della cultura letteraria italiana. Tra gli eventi in programma il Contropremio Carver venerdì 19 maggio alle 13. Alle 14 la presentazione del Garfagnana in Giallo e della collana Nero di Tralerighe con Fabio Mundadori, Ciro Pinto, Rossana Giorgi Consorti, Beppe Calabretta.

E sempre venerdì alle 14,30 sarà il momento del Premio Nabokov. Sabato 20 maggio alle ore 14 Tralerighe della storia. Andrea Giannasi presenta Ornella Colli, Francesca Rositano, Davide Fadda, Maria Luisa Suprani Querzoli, Serena Terziani, Renzo Paternoster. Alle 14.40 sarà la volta del Premio Toscana.

Infine domenica 21 maggio alle ore 14 sarà la volta di Tralerighe Narrativa. Andrea Giannasi intervista Nino Tribulato, Elena Martinelli, Valeria Conca, Anna Raviglione, Maria Pia Pieri.

Tra le novità che verranno presentate troviamo gli Audiolibri di Tralerighe. Dal Salone conferenza stampa con il lancio dei primi 5 libri letti per un totale di quasi 50 ore di ascolto in prodotti di altissima qualità presenti sulle piattaforme più importanti del panorama internazionale. Sarà anche la volta dei Podcast di Tralerighe nati in collaborazione con Due Minuti Un Libro la trasmissione dedicata alla lettura in onda su 130 radio italiane.

"A Torino inizieremo – ha ricordato l’editore Andrea Giannasi – i festeggiamenti dei dieci anni di attività di Tralerighe, il marchio editoriale indipendente che si occupa di Storia del Novecento. Tanti gli appuntamenti per quindici ospiti che avranno modo di presentare i loro libri“. Nella foto il direttore editoriale di Tralerighe, Andrea Giannasi.