Tra le star Simone Bianchi. Incontro con Frank Miller

LUCCA

Mancano poco più di venti giorni all’apertura di Lucca Comics & Games e scorrendo il programma si intravedono i primi appuntamenti eccezionali. Fra i quasi 250 disegnatori italiani che parteciperanno a questa edizioni "Together" dal 1° al 5 novembre, provenienti da ogni parte d’Italia, ci sarà anche il lucchese Simone Bianchi, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, come uno dei disegnatori di punta della scuderia del fumetto americano targato "Marvel". Sono infatti suoi i tratti di tantissime copertine e di altrettanti numeri delle edizioni di fumetti come Spider Man, Capitan America, Thor e tanti altri.

Oltre ad essere presente in fiera con un suo stand, Bianchi è impegnato anche in eventi speciali. Il primo venerdì 3 novembre (ore 10,30 al Teatro del Giglio) quando dialogherà con Frank Miller, uno dei più grandi fumettisti americani di sempre, in occasione dei 25 anni del capolavoro "300". Sempre venerdì 3 novembre (ore 12 ancora Teatro del Giglio) si terrà una grandiosa celebrazione destinata a entrare nella storia del festival dedicata agli "X-MenAvengers: il 60° anniversario dei più grandi team del mondo". Un parterre eccezionale composto da Douglas Wolk, Mara Famularo, Stefano Caselli, Elena Casagrande, CB Cebulski e Simone Bianchi che celebrerà Capitan America, Tempesta, Iron Man, Wolverine, Capitan Marvel e molti altri supereroi amati dal grande pubblico, che lo stesso disegnatore ha più volte ritratto. Intanto, fino alla fine del festival, ad ingresso gratuito, prosegue a Livorno (Granai di Villa Mimbelli) la personale dal titolo "Simone Bianchi l’arte dei Supereroi", che sta riscuotendo un grande successo.

Fra le novità di quest’anno invita il pubblico il pubblico ad esprimersi e a votare, on line, personaggi e opere preferiti con una nuova serie di premi che verrà consegnare durante la manifestazione e sono i "Lucca Comics & Games Community Awards" ovvero i riconoscimenti del pubblico della manifestazione. Il progetto, che abbiamo anticipato ieri dalle pagine del nostro giornale, è stato annunciato durante la diretta sul social Twitch della manifestazione (https:www.twitch.tvluccacomicsandgames) dal direttore del festival Emanuela Vietina. Il progetto è reso possibile grazie al partner esclusivo isybank, la banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo.