Tra l’auto e il bus... scegli il green-comfortable-bus!

Nella nostra piccola realtà, le occasioni in cui utilizziamo l’autobus sono legate principalmente alla scuola: gite e corse casa-scuola. Nella nostra classe in pochi utilizzano l’autobus in occasioni extra scolastiche, in genere si tratta di gite organizzate o per raggiungere il campo per l’allenamento. Ci siamo posti alcune domande: perché l’auto è così indispensabile? Quante auto abbiamo in famiglia? E’ possibile cercare di sostituire l’uso dell’auto con l’utilizzo del mezzo pubblico? Mettendo insieme le nostre risposte, ci siamo accorti che il numero di auto possedute è maggiore rispetto al numero di adulti e che utilizziamo l’auto praticamente per qualsiasi spostamento.Questo, soprattutto per comodità; è un dato che si allinea all’andamento rilevato da istat nel 2019: il 33,5% delle famiglie non sono soddisfatte del trasporto pubblico per la difficoltà nei collegamenti in alcune zone italiane come la nostra, dove le corse tra i tanti paesini sono scarse. L’attenzione all’ambiente ci impone di diminuire l’uso personale dell’auto...ma come? Abbiamo pensato che più corse, sconti, promozioni, percorsi turistici organizzati e un nuovo look degli

autobus potrebbero aiutare. Un GCB per esempio, dotato di luci al led sul tettuccio; tinte vivaci e

disegni accattivanti sia sulla carrozzeria che sui rivestimenti interni; due piani per dare spazio ai comfort: spazio giochi, libreria, servizio snack, angolo relax con coperte cuscini; accessori come usb e playlist con musiche selezionabili personalmente e perchè no? Lo spazio nella stiva per caricare la propria bici!