Torna l’appuntamento con “Pompieropoli“ I bambini vanno a lezione di sicurezza

Piccoli pompieri e soccorritori crescono! Domenica 4 giugno, dalle 16 alle 22, in via di Vorno - località Le Piastre, presso la sezione di Guamo della Croce Verde di Lucca si terrà “Pompieropoli“, evento per bambini a ingresso gratuito promosso da Croce Verde di Lucca, Vigili del Fuoco - comando provinciale di Lucca e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco - sez. Lucca.

Un’iniziativa all’insegna della sicurezza e del divertimento, per promuovere tra i più piccoli i giusti comportamenti con allegria e spensieratezza. Ci saranno attività e percorsi a tema Vigili del Fuoco e sicurezza domestica pensati proprio per i bambini, ai quali verrà rilasciato l’attestato di Pompiere per un giorno. I volontari della Croce Verde di Lucca saranno presenti per dare semplici informazioni sulla disostruzione, con consigli pratici ed estremamente utili. Inoltre, l’associazione metterà a disposizione dei giovanissimi un’ambulanza, per mostrare loro cosa si celi all’interno del veicolo e avvicinarli al mondo del Volontariato. Anche in questo caso, al termine delle prove, verrà consegnato ai partecipanti il diploma di “Piccolo soccorritore“.

Sempre per i più piccoli, la graditissima presenza dei Magicolieri - clown di corsia - che intratterranno i bambini presenti con giochi ed attività di animazione. Per maggiori informazioni inviare un messaggio Whatsapp al numero 338 288 7678 o al numero 329 733 6781; oppure mandare una mail a: [email protected]