Torna la “Ego Women Run“ Tutti in marcia per aiutare le donne

Torna la “Ego Women Run“, l’appuntamento annuale tutto al femminile organizzato da Ego Wellness Resort a sostegno del Centro Antiviolenza Luna e dell’Associazione Silvana Sciortino. La marcia non competitiva ormai giunta alla sua settima edizione si svolgerà domenica 26 marzo, con partenza prevista dalle ore 9 dalla palestra Ego a Sant’Alessio.

L’iniziativa sarà suddivisa in due percorsi differenti, uno da 6 e l’altro da 10 chilometri, entrambi sviluppati lungo il parco fluviale. Se nella sua ultima edizione la marcia ha visto la partecipazione di oltre 600 persone, quest’anno gli organizzatori puntano a superare l’ambizioso traguardo delle 1000 pettorine. Una soglia importante per un evento che non vuole essere solo un momento di divertimento e attività sportiva dedicato a tutte le donne, ma anche e soprattutto un’occasione di solidarietà verso due realtà associative del nostro territorio che da anni svolgono, con il loro instancabile lavoro, un’attività fondamentale per la cittadinanza.

"Dobbiamo essere orgogliosi del nostro territorio e delle sue associazioni – commenta il sindaco Mario Pardini-. Le associazioni Luna e Silvana Sciortino sono due realtà molto importanti in cui, come comune, crediamo fermamente. Eventi come questo dimostrano come quando nel territorio si uniscono associazioni, privati ed enti e riescono a lavorare insieme, si possono ottenere risultati significativi".

"Un’iniziativa estremamente importante e dal grande valore simbolico – ribadisce il presidente della Provincia Luca Menesini-. Durante la pandemia ci siamo detti più volte che dai momenti di crisi non si esce da soli ma insieme agli altri e questa manifestazione rappresenta a pieno la capacità di fare rete e di promuovere iniziative per il bene collettivo".

Scopo finale dell’iniziativa è infatti quello di raccogliere fondi per contribuire ad aiutare le attività quotidiane del Centro Antiviolenza Associazione Luna, che da 15 anni è attiva nella protezione delle donne e minori vittime di violenza domestica con un servizio gratuito, libero e anonimo, e quelle dell’Associazione Silvana Sciortino, che da più di 30 anni si occupa della prevenzione e cura del tumore al seno e non solo, l’associazione mette inoltre a disposizione numerosi servizi dedicati alle persone in cura o che hanno affrontato il cancro.

Per partecipare alla marcia “Ego Women Run“ di domenica 26 marzo è necessario acquistare un pettorale da 10 euro con il quale si riceve anche un pacco gara con t-shirt e la partecipazione a una mattinata ricca di intrattenimento, stand e degustazioni. I pettorali della manifestazione sono in vendita presso le sedi di Ego Wellness Resort, Ego Fit Lab, Ego Temporary Shop e presso la mostra delle camelie di Capannori il prossimo 18 e 19 marzo.

Ma non è tutto. A completare l’edizione di quest’anno ci sarà infatti anche una sorpresa: la presenza dell’Atelier Damiano Carrara che dedicherà all’evento una torta speciale preparata per l’occasione e che sarà rappresentato dalla general manager Chiara Maggenti, special ambassador dell’evento, oltre che da tutto lo staff femminile dell’atelier.

Andrea Falaschi