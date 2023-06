Torna il festival della risata E per la prima volta la Gialappa’s Band in città

La Gialappa’s Band per la prima volta a Lucca, anzi in Toscana, sul tappeto rosso del quarto Festival della Risata, in programma dall’8 al 10 settembre. Dopo il grande successo delle passate edizioni, che hanno registrato il tutto esaurito con ospiti del calibro di Raul Cremona, Nino Frassica e Gene Gnocchi, la manifestazione è pronta ad accendere il buonumore, e anche a insegnare la comicità perché, come diceva Totò, è molto più facile far piangere che ridere. Il programma è stato presentato ieri in Comune dall’assessore al Turismo Remo Santini, da Erika Citti ed Elisa D’Agostino dell’associazione culturale E&E - Events and Executive e dall’autore comico Vanni Baldini. L’evento ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca (è inserita nel calendario degli eventi “Vivi Lucca”) e della Fondazione Crl.

Ospite d’onore l’irresistibile Gialappa’s Band, protagonista di un incontro con il pubblico sabato 9 settembre, a Villa Bottini, in collaborazione con la libreria Ubik. Le voci fuori campo più divertenti della tv presenteranno il loro libro “Mai dire noi – tutto quello che non avreste mai voluto sapere” (edito da Mondadori Electa) con firmacopie finale. I tre della Gialappa’s sono autori dei programmi che hanno segnato la storia della tv, scopritori di molti dei più grandi comici italiani e, soprattutto, sono i proprietari delle voci fuori campo più divertenti, pungenti, taglienti, provocatorie e famose d’Italia. Dopo oltre trent’anni insieme fatti di radio, tv e molto altro, Giorgio, Marco e il signor Carlo hanno deciso di raccontarsi in un libro dalla triplice anima, in cui il filo conduttore è la loro voce. Attualmente sono protagonisti di un nuovo show televisivo su TV8: il Gialappa SHOW, che sta avendo un grandissimo successo.

Il festival si apre con un altro spettacolo gratuito, incluso nella serata di Estatecinema che propone una commedia di prima visione al prezzo promozionale di 3,50 euro, venerdì 8 settembre con Fabio Celenza, ospitato sul parco dell’arena cinematografica nel giardino di Villa Bottini, grazie alla collaborazione con Luccacinema. Celenza, YouTuber, comico e cantante noto ai giovani per i suoi doppiaggi “nonsense” di rockstar internazionali è un vero fenomeno della rete, arrivato a collaborare con importanti testate come Wired, Dmax, Colorado (Italia Uno) e Zelig. Dal 2018 al 2021 è stato collaboratore fisso di Propaganda Live (La 7). Nel 2020, pochi minuti dopo la vittoria dell’Italia ai campionati europei di calcio, ha pubblicato il suo primo singolo “Oggi siamo felici“ con la partecipazione di Davide Civaschi, in arte Cesareo (chitarrista di Elio e le Storie Tese). Nel 2022 ha realizzato il brano “Tira una palla“, sigla del programma “Il circolo dei mondiali“, in onda su Rai 1 durante i mondiali di calcio Qatar 2022. La collaborazione con l’Accademia del Comico di Milano porterà in città lo spettacolo tutto al femminile diretto da Sonia Collini, “Cabarazze“ (10 settembre), proponendo risate in rosa, prive di censura, senza confini e tutte al femminile.

Laura Sartini