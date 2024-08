Tista Meschi compie oggi 90 anni. Una vita dedicata alla pittura

Un bel traguardo per Tista Meschi (nella foto), che oggi compie 90 anni. E’ nato infatti a Lucca il 6 agosto 1934. Figlio d’arte (il padre era Alfredo Meschi, famosissimo pittore lucchese) Tista Meschi in gioventù si è occupato di disegno pubblicitario a Firenze. Nel 1960 ha iniziato l’insegnamento a Bari e dal ’68 all’istituto Passaglia di Lucca, dove ha insegnato discipline pittoriche. Nel 1961 la sua prima personale a Bari. Varie le sue affermazioni anche a livello nazionale, le collettive importanti e le personali, come quella tenuta a Lucca con Guccione e Sarnari. E’ socio dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti.

Dipinge con tutte le tecniche, ma negli ultimi anni si è dedicato quasi esclusivamente all’acquerello, dove riesce a sorprendere ed emozionare con quei suoi tratti leggeri ed evocativi. Ma sono interessanti anche i suoi scritti, in particolare i racconti brevi legati alla vita di campagna, al fiume, alla natura dove la delicatezza del linguaggio e l’attenzione per i dettagli si rivelano quasi pittoriche. Insomma, un bravissimo artista poliedrico, che continua a sorprendere e al quale facciamo auguri di cuore.