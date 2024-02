Riceviamo e pubblichiamo volentieri una dedica speciale.

A Mery con amore

Carissimo amore mio, oggi è un giorno che fa ricordare a chi si ama quanto è importante farlo, ma non solo oggi, ogni istante, ogni ora, ogni giorno della nostra vita. Ti scrivo questa mia lettera per manifestare a te il mio amore, questo amore grande che insieme viviamo anche nei momenti difficili, ma insieme riusciamo a superare anche questi momenti. L’età non conta perché l’amore non ha età, non invecchia mai, anzi, basta volerlo e ci prende per mano sempre e ci accompagna nel lungo cammino della nostra vita. Stiamo insieme da diversi anni, certamente, con alti e bassi, ma forse non è sbagliato che ci siano anche questi momenti, perché poi ci ritroviamo, sempre più vicini, e ci amiamo più di prima.

Io ho sempre sostenuto che l’amore è come un fiore, va saputo coltivare, apprezzare, così il fiore ci ripagherà con la sua immensa bellezza, tutto quello che serve in un rapporto di coppia, nonostante la nostra età, vogliamo viverlo questo amore insieme, perché è giusto farlo, ci rende più forti e più felici. È bello mano nella mano seguire quella strada, anche se pur tortuosa, insieme, vedrai arrivati in fondo a quella strada ci aspetterà solo felicità e spensieratezza, perché ci amiamo, ti scrivo TI AMO con caratteri cubitali, perché è quello che sento ogni giorno X te.

Oggi è un giorno speciale, ma ogni giorno con te è speciale. Anche se la vita è come una lotteria, si può perdere, ma si può anche vincere, il nostro amore prevale su di essa, non importa se non ho vinto nessun premio, io ho vinto, HO TE, perciò ribadisco che con te è tutto speciale, vorrei che il nostro cammino continuasse ininterrottamente come le rotaie di un treno, anche quelle non hanno mai una vera fine a parte le fermate obbligatorie, perciò ti dico, amiamoci, vogliamoci bene, rispettiamoci, perché anche il rispetto è alla base del vero amore, sai perché tutto questo? Perché ci amiamo, ripeto con te non è vivere un sogno, ma una realtà, che ci accomuna, che ci fa sentire complici, anche nelle piccole cose della quotidianità, grazie ancora (non dico di esistere perché sarebbe una frase fatta), ma ti ringrazio perché so quanto tu mi voglia bene, ed io lo voglio contraccambiare in ogni momento, con la mia presenza, il mio amore, e rispetto.

Abbiamo molte cose che ci accomunano, ti ho scritto tutto questo perché è più facile scriverlo, ma l’importante è che quello che ho scritto, è veramente tutto quello che sto vivendo realmente con te, penso di averti scritto tutto, oh no, mi dimenticavo di scriverti una cosa, TI AMOOOO.

tuo ROBY