L’ufficio postale resterà chiuso un mese per lavori

Partono venerdì 4 luglio i lavori all’Ufficio Postale di Castelnuovo, finalizzati alla trasformazione degli spazi interni e per un miglioramento della fruizione dei servizi digitali a favore della cittadinanza, nell’ambito del Progetto Polis — Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale promosso dal Governo per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide specialmente nei piccoli Comuni. Fino al 5 agosto compreso l’ufficio al civico 1 di Piazza Bernardini resterà, quindi, chiuso al pubblico per consentire l’esecuzione dei lavori. L’ufficio riaprirà mercoledì 6 agosto, alle 10.30, nella versione potenziata.

Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio Postale limitrofo di Pieve Fosciana, in via Europa 9, per raggiungere il quale verrà organizzato un servizio navetta a chiamata, due volte a settimana, a disposizione di tutti gli utenti che ne faranno richiesta. L’ufficio di Pieve Fosciana resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05; sabato dalle 8.20 alle 12.35. Sarà possibile inoltre ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza.

In particolare, l’Ufficio Postale di Castelnuovo verrà dotato di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. La trasformazione degli spazi degli uffici postali sarà propedeutica per lo sviluppo di attività innovative. Saranno inoltre molti i servizi attivi della Pubblica Amministrazione di cui i cittadini potranno usufruire attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane e che si andranno ad aggiungere, potenziandoli, a quelli già predisposti da Enti e singole Istituzioni.

"Si tratta di un’operazione significativa di Poste Italiane – dice il sindaco Andrea Tagliasacchi – che va nella direzione di un miglioramento concreto dei servizi all’utenza in chiave tecnologica e innovativa".

Dino Magistrelli