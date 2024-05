terme bagno bernabo’

Oggi, per la giornata mondiale della Fibromialgia, le Terme Bagno Bernabò, nello stabilimento di Ponte a Serraglio, celebrano questa giornata sensibilizzando sul tema e unendosi virtualmente a tutte le persone affette da Fibromialgia, dando un contributo offrendo uno spazio di ascolto dedicato alla persona nel quale può sentirsi libera di esprimere se stessa ed a seguire sarà offerto anche un massaggio per completare il percorso guidato da professionisti. La giornata avrà come sfondo il colore viola simbolo della Fibromialgia. Anche il Comune di Bagni di Lucca, con grande sensibilità, si unisce a questa iniziativa e illuminerà di viola il palazzo del Comune nella giornata di oggi. Il Bagno Bernabò, unico stabilimento termale attualmente aperto nel comune di Bagni di Lucca, è gestito da tre anni dalla Società "Terme Bagno Bernabò", che già cura analoga attività in Emilia Romagna. E’ uno storico stabilimento termale situato in Ponte a Serraglio, risalente alla prima metà del XVI secolo. Dopo un’opera di restauro terminata nel 2006, è tornato a rivivere, grazie anche alla nuova gestione, e ad offrire i benefici effetti delle sue acque nelle sue vasche ottocentesche volute da Elisa Baciocchi. L’acqua che sgorga naturale dalla sorgente è particolarmente indicata nella cura della pelle, ma non solo, in quanto svolge azione antinfiammatoria e depurativa portando benefici all’apparato osteo-articolare.

Marco Nicoli